نانسي عجرم تتعرض لهجوم غير مبرر بعد نتائج ذا فويس كيدز

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة ​نانسي عجرم​ لهجوم من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم امس اي منذ انتهاء حلقة برنامج ذا فويس كيدز لهذا الموسم وفوز الموهبة السورية في فريقها باللقب محمد اسلام رميح. وبالتفاصيل فإن اصابع الاتهام غير عادلة وجهت اليها والى البرنامج بأنه تم الاتفاق على فوزه بعد الازمة التي واجهتها مؤخرا مع الشعب السوري بعد مقتل الشاب السوري الذي اقتحم منزلها ومحاولة تصليح علاقتها ولو بطريقة غير مباشرة مع السوريين.

يذكر أن ثلاث مواهب تنافست ليلة أمس في ذا فويس كيدز انتهت بفوز محمد اسلام باللقب.

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