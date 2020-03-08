مي حريري: "تسلحي بإرادة تشق الجبال "

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة يوم المرأة العالمي ، دعت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ المرأة في رسالة عبر صفحاتها الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعي أن تتسلّح بإرادة تشق الجبال وتفتت الصخر لتحقيق ذاتها مؤكّدة أن المرأة مصدر إلهام .

كما وجّهت مي رسالة إحترام وتحيّة إلى النساء اللبنانيات اللواتي تبوأن مناصب مهمّة وأثبتن جدارتهنّ في كافة المجالات حيث كتبت : " تسلحي بإرادة تشق الجبال وتفتت الصخر لتحقيق ذاتك التي تتحدى العجز والكسر وكل من قال عن المرأة إنها نصف عقل، فأنت مصدر إلهام " ..

وختمت: " تحية الى النساء اللبنانيات بالأخص اللواتي تبوأن مناصب مهمة وأثبتن جدارتهن في كافة المجالات " .

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