هل إنفصلت أنغام عن أحمد إبراهيم وعاد لزوجته السابقة؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد مضي أكثر من عام على زواج الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​ والفنانة ​أنغام​، ولأول مرة بعد الخلاقات وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم الشكر إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، حيث نشر إبراهيم،صورة لابنيه مع والدتهما، وعلق عليها قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول". وأثنى عدد كبير من المتابعين لأحمد إبراهيم على تصرفه ووصفوه بالتصرف الراقي.

وقد تردد ان خلاف قد وقع بينه وبين أنغام وما زاد من تردد الشائعات هو إلغاء أحمد إبراهيم وأنغام لمتابعة بعضهما على حساباتهما الشخصية ، إلا أنهما ما يزالا ‏محتفظين بالصور التي تجمعهما معًا على نفس الحساب حتى هذه اللحظة، دون الإفصاح عن أسباب.‏

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم، ظهر فى مقطع فيديو طريف أثناء حضوره حفلها ضمن احتفالات اليوم الوطني بالكويت، خلال سؤال أحد المعجبات له وهو جالس بالحفل تقول له: "لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟.. يا بختك فيها".