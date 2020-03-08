رامي عياش لزوجته: "إنت أكبر من اي كلام"

ميرنا وليد - بيروت - باليوم العالمي للمرأة قدم الفنان ​رامي عياش​ معايدة لزوجته داليدا قائلا: "بعيدك صغير الكلام والوصف . انت اكبر من اي كلام ومن أي وصف كل عيد وانت النصف الأجمل في الحياة". لترد عليه بالكثير من القلوب الحمراء.

على صعيد آخر، أحيا رامي عياش حفلاً فنياً في تونس بمناسبة عيد الحب، بحضور 1500 شخص من مختلف المناطق التونسية والدول المجاورة.

وإفتتح عياش حفله على أنغام أغنية "قصة حب"، كما غنى أجمل أغانيه، ومنها "مجنون" و"اشتقتلك".

وخلال زيارته تونس، أجرى عياش لقاءً إذاعياً مباشراً عبر إذاعة موزاييك أف أم، تحدث خلاله عن علاقته الكبيرة مع جمهور تونس، منذ أكثر من 15 عاماً، والتقدير المتبادل بينهما.