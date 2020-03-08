تراند اليوم : عاجل.. طلاق أنغام من زوجها أحمد إبراهيم

أكثر من عام كامل مر على زواج الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم والنجمة أنغام، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا بين محبيها ومتابعيها، وكذلك تسبب في العديد من الأزمات للطرفين، سواء لأنغام مع أسرتها وتحديدا ابنها، وأيضا بالنسبة لإبراهيم وتحديدا مع زوجته الأولى ياسمين عيسى.

ولأول مرة بعد الخلاقات وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم الشكر إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، حيث نشر إبراهيم، عبر حسابه على “إنستجرام” صورة لابنيه مع والدتهما، وعلق عليها قائلا: “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول”.

وأثنى عدد كبير من المتابعين لأحمد إبراهيم على تصرفه ووصفوه بالتصرف الراقى.