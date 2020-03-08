تراند اليوم : الحياة لاتكتمل بدونها .. هكذا علق مكسم خليل في اليوم العالمي للمرأة

شارك الفنان السوري مكسيم خليل، جمهورة بصورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجه مكسيم رسالة إلى السيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من خلال تعليقه على صورته قائلا: “اليوم عيد شريكنا بهي الحياة.. يلي من دونه مابتكتمل ولا بتكمّل الحياة”.

وتابع مكسيم قائلا: “كل الحب والاحترام لكل امرأة بتعرف قيمة وجودها بهاد الكون ..ونحنا مابدنا شي ..بدنا بس الرضى..يالله ياشباب لا تتأخروا بالبوستات اليوم الوضع عالكوكب مو لقيان”.

يذكر أن “مكسيم” عرض له فى رمضان مسلسل “صانع السعادة” وقدم شخصية سامي عمران.

والمسلسل مزج بين الحقائق العلمية والروحانية، وشاركته البطولة جيسى عبود ومى سليم وأروى جودة.