فيروس كورونا يرعب معتصم النهار.. وهذا ما فعله بزملائه خلال التصوير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول العربية والعالمية، بات الجميع يخافون من أن ينتشر المرض في أماكن عملهم، ويعطل بالتالي عليهم الاستمرار في العمل مما جعلهم يبدأون بأخذ الاحتياطات اللازمة، ويبدو أن عدوى الحرص هذه انتقلت للفنان السوري معتصم النهار.

وفي التفاصيل قام النجم السوري بفحص درجات حرارة زميلاته وزملائه في موقع تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي"، مستخدما جهازا لقياس حرارة الجسم عن بعد، حيث من المعروف أن ارتفاع درجة الحرارة هي من أهم الأعراض التي توضح ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا أم لا.

وظهر النهار في مقطع فيديو وهو يمسك بيده جهاز قياس حرارة، ويقوم بفحص زميلاته النجمات أولا ثم النجوم الرجال قبل الدخول إلى موقع التصوير، وبعد أن انتهى الفنان من فحصهم قام بفحص نفسه بالجهاز الذي بيده، واللافت في الأمر أن الجميع أبدا موافقته على إجراء الفحص دون أن يعترض أحدهم على قيام النهار بهذا الأمر.

يذكر أن طاقم عمل مسلسل "ما فيي 2" يعكف حاليا على استكمال التصوير للحلقات، إذ بدأ عرضه عبر الشاشات في شهر شباط/فبراير وجرى عرض 28 حلقة حتى الآن، وهو من بطولة معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، أحمد الزين، نادين الخوري، بيار داغر، روزينا لاذقاني، زينة مكي، سينتيا صموئيل، كارمن لبس، إلسا زغيب، جو طراد، نادين الخوري وناتاشا شوفاني، وتم أخذ قصته عن قصة المسلسل التركي "جسور والجميلة"، الذي قام ببطولته كيفانش تاتليتوغ وتوبا بويوكستون.

وعلى صعيد آخر؛ سيشارك معتصم النهار ببطولة أربع مسلسلات درامية خلال الفترة المقبلة، اثنان منها داخل السباق الرمضاني وهي "أسود فاتح" الذي تشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي والنجم المصري أحمد فهمي، ومسلسل "من الآخر" والذي سيلعب فيه النهار دور "Life Coach" وهو عمل درامي اجتماعي.

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وبدأ النجم السوري في الترويج للمسلسلين المنتظر عرضهما في رمضان 2020، من خلال نشره صورة على إنستغرام مع وضع "هاشتاغ" باسم أعماله.

وقبل ساعات فقط قام النجم السوري بنشر صورة تجمعه بزوجته مكتوب عليها يوم المرأة العالمي وعلق عليها: "باليوم العالمي للمرأة، تحية لأمي و لزوجتي وابنتي ولكل امرأة قوية، حازمة، حنونة، متسامحة...كل عام وانتِ الحياة!".