تعرف على موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد

يستعد المطرب محمد حماقى لطرح البومه الغنائى الجديد فى موسم الصيف المقبل، عقب الانتهاء من تسجيل اغانيه.ويدخل "حماقى" معسكرا مغلقا خلال الفترة المقبلة للتفرغ تماما للالبوم عقب انتهاء الموسم السادس من برنامج "the voice kids" الذى كان يشارك فى لجنة تحكيمه



أحيا المطرب حفلا غنائيا فى الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، قدم خلاله إحدى أغانى ألبومه الجديدة وتحمل اسم "الكل عرف" وتقول كلماتها: "الكل عرف إن أنا وانت بنحب بعض إلا أنا وأنت.. إن بصوا لعينيك يشوفني ويلاقوا صورتك في عيوني.. وياما جوني وسألوني هو الفرح هيكون أمتي".



وقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة من اجمل اغانيه منها "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"، "جري إيه" و"أحلي حاجة فيكي"، "ليه بيلموني"، "من قلبي بغني"، "من البداية"، "قادرين نعلمها" و"واحدة واحدة" و"عمره ما يغيب"، بالإضافة إلى "أم الدنيا"، ولاقى ردود فعل إيجابية واسعة من جانب الجمهور.

يذكر أن آخر ألبوماته "كل يوم من ده"، الذي طرحه مطلع عام 2019، حقق ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز"، بموقع "يوتيوب".

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وأحيا "حماقي" مؤخرا حفلا في دبى، ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان دبي للتسوق، وحرص على مشاركة جمهوره، بمجموعة صور منها عبر حسابه بموقع إنستجرام، وقال: "حتى نلتقي مرة أخرى، شكرًا لكم جميعا"، وغنى مجموعة مميزة من أعماله، منها "ما بلاش"، و"واحدة واحدة"، و"أجمل يوم"، و"وافتكرت"، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الأخير.

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