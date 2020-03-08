وائل كفوري يحتفل بعيد الأم في لندن

يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري للسفر إلى المملكة المتحدة خلال الأيام المقبلة، لإحياء حفل غنائي ضخم في لندن، وذلك يوم 22 مارس الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.

من جهة أخرى، يستعد النجم لطرح أغنية "سينجل" جديدة لم يكشف عن اسمها حتى الآن، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد، والأغنية يقدمها باللهجة اللبنانية وتتضمن كلماتها شكل جديد، يتناسب مع تطور الموسيقى في الوطن العربي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكان "كفوري" قد أحيا مؤخرًا حفلا غنائي كبير في المكسيك ضمن مهرجان المكسيك الذي ضم مجموعة كبيرة من نجوم الطرب بالوطن العربي، بالإضافة إلى إحيائه حفلا غنائيا كبيرا بباريس يوم 3 مارس الماضي، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف البلدان.

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