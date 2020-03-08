محمد رمضان يتوج بـ«ملك الأزياء» فى 2020

القاهرة – لايف ستايل
حضر الفنان محمد رمضان، مساء أمس، حفل مهرجان "إنترناشونال فاشون أورد" في موسمه السابع بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل لتسلم جائزة "the king of arab men's fashion" وهو ملك الأزياء بين الرجال العرب.
وقال محمد رمضان، بعد تكريمه: "فخور بمهرجان إنترناشونال فاشون أورد، فهو كيان مهم أثبت نجاحه ووجوده على مدار 7 سنوات متتالية وفخور بالجائزة التي حصلت عليها، وهي لا تخصني بمفردي فيشاركني فيها كل مصممي الأزياء الذين تعاملت معهم على مدار السنوات الماضية، كما أهديها لزوجتي فهي تشاركني بشكل كبير في اختياراتي".
يُشار إلى أن الموسم السابع من "إنترناشونال فاشون شو" أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، بمشاركة مصممي أزياء عرب من الجزائر والإمارات واليمن والمغرب، وتم تكريم الفنان محمد رمضان بجائزة ملك الأناقة للرجال العرب وتسلمها بنفسه.
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