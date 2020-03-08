إليسا تطرح أغنية باللهجة المصرية

تواصل النجمة اللبنانية إليسا تسجيل أغاني ألبومها الجديد، والذي سجلت أكثر من نصف أغانيه، وجار تسجيل الباقي خلال الفترة الحالية.

وعلمت تصريحات خاصة، أن إليسا تواصلت مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين هذه الفترة، من أجل الاستقرار على باقي أغاني الألبوم، والذي وضعت له موعد طرح سيكون في موسم عيد الفطر المقبل.

وتنشر إليسا أولى أغاني الألبوم خلال أواخر الشهر المقبل، مع بداية موسم الصيف الغنائي، حيث من المتوقع أن تطرح أغنية باللهجة المصرية، كبداية لانطلاقة طرح الألبوم.

على جانب آخر، تعمل إليسا مع شركة روتانا المنتجة للألبوم على التفاصيل النهائية لشكل الدعاية التي ستبدأ قبل طرح الألبوم بأسبوعين أو أكثر خاصة أنه التعاون الأخير بين شركة روتانا وإليسا وهذا ما صرحت به الأخيرة منذ فترة بعد أزمتها مع شركة روتانا بسبب إصدار أغنياتها على منصة "ديزر" الإلكترونية للأغاني.

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