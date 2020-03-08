تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في لندن 4 نيسان

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا، السبت 4 أبريل المقبل، في لندن. ونشر "حسني" بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " السبت 4 أبريل في لندن". في سياق آخر، يستعد حسني، خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية، حيث يحيى حفل يوم 13 مارس لطلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب، كما يقدم لأول مرة حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالإمارات وذلك يوم 19 من مارس الحالي، ثم يحتفل بعيد الأم يوم 21 من الشهر الجاري، من خلال حفل غنائي في وادي نادي دجلة. Advertisements قد يهمك أيضا: رأي تامر حسني في أغنية رامي صبري "حياتي مش تمام" حفل تامر حسني في جامعة العلوم والآداب بأكتوبر 13 آذار

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