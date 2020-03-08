إليسا تكشف بعض تفاصيل ألبومها المقبل

""الخليج 365"" من بيروت: سجلت الفنانة اللبنانية إليسا أكثر من نصف أغاني ألبومها الحديث حتى الآن، فيما تتابع بتسجيل النصف الباقي قريباً استعداداً لطرحه. حيث تشير بعض المواقع الإخبارية المصرية لتواصلها مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين لتختار باقي أغاني الألبوم، الذي تنوي إطلاقه بالتزامن مع عيد الفطر المقبل وبداية موسم الصيف.
وبحسب ما يتردد، ستطرح "إليسا" في نهاية الشهر المقبل_أغنية باللهجة المصرية من الألبوم الأخير لها مع شركة روتانا بحسب ما أعلنت منذ أزمتها التي بدأت بسبب إصدار أغنياتها عبر منصة "ديزر" الإليكترونية للأغاني دون التنسيق معها.
لكن الملفت هو أن صفحة روتانا قد احتفلت بإليسا كرمز لقوة المرأة بعيدها من خلال منشور خاص. فهل عادت العلاقة لسابق عهدها؟
الجدير ذكره أن "إليسا" أجابت على أسئلة متابعيها عبر "إنستغرام" و"تويتر" معلنة بعض تفاصيل ألبومها قيد التحضير ذاكرة إسم إحدى أغنياته وهي
كما أيدت الرأي بأنها ستغني شارة مسلسل سيرين عبد النور لرمضان المقبل
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