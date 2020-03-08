"موظف بالحربية أوقف زوجته عن التمثيل".. معلومات عن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يعد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، واحدًا من أبرز فناني جيله، وهو صاحب تاريخ كبير في تقديم الأعمال الفنية سواء تليفزيون أو مسرح أو سينما، ويعشق كلمة الفنان القدير وليس الفنان العظيم، فهو يقول أن العظمة لله.

نرصد لكم أبرز المعلومات عن عبد الرحمن أبو زهرة في التقرير التالي:

- ولد الفنان عبد الرحمن محمود أبو زهرة وشهرته عبد الرحمن أبو زهرة، يوم 8 مارس 1934 .

- تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1958.

- تزوج بعد 20 يوما من خطوبته على المؤلفة سلوى الرافعي.

- لديه 3 أولاد هم : سحر، متزوجة من الفنان مفيد عاشور، ومي وأحمد.

- عمل موظفاً في وزارة الحربية ثم عُين ممثلاً في المسرح القومى عام 1959.

- أول عمل مسرحي له كان مسرحية "عودة الشباب" لتوفيق الحكيم.

Advertisements

- كُرم في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.

- رفض دخول أبناءه مجال التمثيل.

- أوقف زوجته عن التمثيل، ومنحها فرصة العمل بالتأليف.

- "نجله أحمد عازف بيانو عالمي ومقيم في النمسا وحاصل على جوائز عالمية في الموسيقى، وابنته الدكتورة مي مدرسة في جامعة كندا وابنته الكبرى سحر متزوجة".

- توفيت زوجته يوم 29 نوفمبر 2019.

- من أهم أعمال زوجته: "الاتحاد النسائي"، و"زهرة الحب" و"عودة الربيع"، و"نصف شقة"، و"قلوب صغيرة على الطريق"، و"يا رجال العالم اتحدوا" ، و"طيور النورس"، "رصاصة في العقل"، وكتاب "كارثة تحت التشطيب".

- يصل تاريخه الفني إلى ما يقرب من 56 عامًا.

- قال ببرنامج تليفزيوني "بذاكر أعمالي الفنية جيدا لدرجة أنني أحلم كثيرا بشخصياتي في هذه الأعمال أثناء نومي، ولو محبتش الشخصية مش هشتغلها، ومايهمنيش مساحة الدور".

- عن علاقته بعادل إمام، قال بأحد البرامج"عادل ده عبقري، ما زال لحد الآن محتفظ بنجوميته ومكانته في ناس طلعت معاه واختفت وهو لسه مكمل طريقه، عادل إمام بيتفرج عليا أثناء التمثيل، وبيقول للموجودين اتفرجوا على الفنان الجميل".