بالصور.. نجوم الفن في عزاء والد أحمد عزمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد عزمي، في وفاة والده عزمي محمد علي.

وأقيم العزاء بمسجد حدائق الجنة، بمنطقة حدائق الأهرام، عقب صلاة المغرب، وحضره الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة ريهام عبدالغفور.

كما حضر العزاء الفنان الكبير عهدي صادق، نضال الشافعي، أحمد الدمرداش، عمرو عبدالعزيز، محمود غريب، نادر أبو الليف، معوض إسماعيل.

وكان والد الفنان أحمد عزمي، قد رحل عن عالمنا الخميس الموافق 5 مارس، وشيع جثمانه من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام.