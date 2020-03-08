إلهام شاهين لـ"الخليج 365": أنا من عشاق الأقصر.. والسينما الأفريقية مستواها مميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة إلهام شاهين، حرصها على التواجد في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في كل عام لحضور فعالياته، مشيرة إلى أنها من عشاق الأقصر، وتراها أجمل مكان في مصر "بلد مميزة جدا، فيها أكبر كم من آثار العالم".

وتابعت تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بحس بالحضارة وبقيمة الحاجات الموجودة فيها واللي نتمنظر بيها على العالم، وسعيدة بإن الحفلات بتتعمل في المعابد زي: الكرنك والأقصر وحتشبسوت. شيء رائع وجميل عشان نوصل حضارتنا للعالم كله عن طريق الصورة، بوجود مهرجان سينما وسينما مميزة للقارة الأفريقية"، معتبرة المهرجان فرصة جيدة تمكنها من مشاهدة أفلام لا يمكن مشاهدتها غير في المهرجان.

وأضافت إلهام "السينما الأفريقية بقى مستواها مميز، وبتنافس على مستوى العالم"، وعن عرض فيلم "يوم للستات" ضمن برنامج خاص بأفلام المرأة في السينما الأفريقية، علقت "هذا الفيلم غريب جدا، شارك في 24مهرجان خد 21 جائزة، هيتعرض ضمن برنامج سينما المرأة الافريقية، مبسوطة انه لسه بيتعرض في المهرجانات والناس تشوفه، بحس انه عمل ذات قيمة لحصوله على كل هذه الجوائز من مهرجانات دولية عديدة، مفيش حد اشتغل في هذا الفيلم غير لما اخد جائزة، ومبسوطة اني قدمت حاجة حلوة للسينما المصرية".

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انطلقت بحفل افتتاح أقيم في معبد الأقصر مساء يوم الجمعة 6 مارس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في القارة السمراء، كما شهد الحفل تكريم الفنان عمرو عبدالجليل، الفنانة ميمونة ندياي، الفنان جيمي جان لوي، وفرقة رضا للفنون الشعبية بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل فريد شوقي.