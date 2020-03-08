عملية نصب باسم حسن الشافعي.. تعرف على تفاصيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان حسن الشافعي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، فيديو يكشف به عن تعرض عدد كبير من الأشخاص لعملية احتيال، تم استغلال اسمه بها.
وقال "الشافعي" في الفيديو، إن شخص استغل اسمه وتواصل مع عدد كبير من الأشخاص برسائل أكد فيها أنه يحضر لبرنامج لاكتشاف المواهب جديد، وعليه تفاعل معه بعض الأشخاص، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة له.
وتقدم الشافعي، ببلاغ للنائب العام واتخذ كل الاجراءات القانونية ضد هذا الشخص، لوقف عملية الاحتيال التي تمت بالفعل وتم استخدام اسمه بها.
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