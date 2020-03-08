"أنتِ قدوة وأنتِ الحياة".. هكذا تفاعل النجوم مع اليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا مع إحتفالات نساء العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام.

نرصد لكم أبرز ما قاله النجوم عن هذا اليوم، في التقرير التالي:

عاصي الحلاني

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة تجمعه بنساء بيته عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "يوم المرأة العالمي، المرأة العربية المناضلة والصبورة التي تحملت الكثير.. يكفي أن تكون أمي وابنتي وأختي وزوجتي، وهى النور الذي نرى من خلاله كل شيء جميل، كل عام وأنتِ ملهمة، طموُحة وقويِة ومنجِزة، كُل عام وأنتِ أساس هذا المجتمع".

آمال ماهر

نشرت الفنانة آمال ماهر صورا لها عبر حسابها على"تويتر"، وعلقت:"يوم المرأة العالمي، أنتِ قدوة فأنت الحياة".

دينا حايك

وكتبت الفنانة اللبنانية دينا حايك، عبر حسابها على تويتر: "إلى كل أم وأخت وزوجة، إلى كل نساء العالم، الحنونة، القوية، والمعطاءة، لأنك نصف المجتمع والمربية والعاملة ومصدر الحب والتضحية، كل عام وأنتن بألف خير".

أحمد جمال

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وكتب الفنان الشاب أحمد جمال، عبر حسابه على تويتر: "ست الستات ومفيش مجالات إلا وإسمها علّم فيها، دي حقيقة فعلاً وكل ست في العالم سواء أم أو أخت أو زوجة حقها علينا نكرمها كل يوم مش يوم واحد في السنة".

لطيفة

كتبت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "تحية مني إلى أقوى مرأة في يوم المرأة العالمي، المرأة العربية، إنتِ أقوى واحدة".

علا رشدي

كتبت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها على تويتر: "كل سنة وكل الستات طيبين، إحنا نستاهل كل النجاح والتقدم في حياتنا".

أحمد خالد صالح

حرص الفنان أحمد خالد صالح، على توجيه رسالة عاطفية لخطيبته هنادي مهنا بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحبك باستمرار.. بحبك طول العمر".

إنجي علاء

وكتبت السيناريست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، عبر حسابها على إنستجرام: "كوني كما أنتي فأنتي ملهمة.. تألقي وحاربي ولا تخجلي، أثبتي وجودك وعززي كيانك وطوري موهبتك واستشعري أنوثتك، فهكذا خلقك رب الكون.. عزيزة.. جميلة.. كريمة.. ذكية فأنتي مختلفة.. كل سنة وإنتي قوية ومؤثرة ومبهرة.. كل سنة وكل إمرأة عظيمة".