محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أثار الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الجدل بين متابعيه بعد أن نشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى مع أولاده.
وعلق أحمد إبراهيم على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى".
بعدها أغلق أحمد إبراهيم التعليقات على الصورة، التي كان أغلبها يتحدث عن أنغام، وهل تٌعني هذه التغريدة انفصالهما، وبعدها حذف "إبراهيم" التعليقات.
وكان أحمد إبراهيم قد أعلن زواجه من المطربة أنغام في فبراير 2019، بعد قصة حب جمعتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج أنغام يوجه رسالة لأم أولاده: "عرفت قيمة ولاد الأصول اللي صانت بيتي في غيابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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