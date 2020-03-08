"على سرير منفصل".. كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني على بوستر فيلمهما الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "عرب وود" بوستر لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للفنان كريم عبدالعزيز .

وظهر "كريم" على بوستر الفيلم، بجانب دينا الشربيني على سرير منفصل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجون مرة أخرى من زوجاتهم أم لا، وكيف أثر الزواج سلبيا عليهما.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كل من كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.