رسالة مؤثرة من نجل طلعت زكريا لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لوالده الفنان الراحل طلعت زكريا.

وكتب: "ربنا يرحمك بقدر ما فرحتني في حياتي، ربنا يرحمك بقدر ما خليتني راجل يشيل مسؤولية، ربنا يرحمك بقدر ما أسعدت الناس وضحكتهم، ربنا يرحمك بقدر ما خلتني مش ناقصني حاجة وعيني مليانة، ربنا يرحمك بقدر حبي ليك، أبو الصحاب وحشتني جدا يا رب تكون مبسوط في مكانك،أفتكروه بدعوه فضلا وليس أمرآ".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي في شهر أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.