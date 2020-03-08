تراند اليوم : أزمة فنية جديدة.. أحمد إبراهيم يعايد زوجته الأولى وأنغام ترد بقرار صارم

بوادر أزمة فنية جديدة لاحت في الأفق، بعدما ألغت النجمة المصرية أنغام متابعتها لزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على موقع إنستغرام، بعدما مدح زوجته الأولى ياسمين عيسى عبر حسابيه على إنستغرام وفيس بوك.

ونشر إبراهيم صورة لابنيه مع والدتهما الأولى موجها الثناء والشكر والتقدير لياسمين لما فعلته من أجله على مدار سنوات زواجهما قبل دخول أنغام في حياته وإعلان زواجه منها.

وعلق الموزع الموسيقي على الصورة قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول"، وأثنى عدد كبير من المتابعين لأحمد إبراهيم على تصرفه ووصفوه بالراقي.

ووصف أحمد إبراهيم زوجته ياسمين عيسى بـ"العظيمة" الأمينة التي حفظته في غيابه، ولوحظ من الرسالة استخدامه مصطلح "مراتي" وهو ما يحسم أمر عودتهما لبعضهما البعض، دون الإعلان رسميًا عن ذلك خاصًة أن بوادر أزمة قد أُثيرت في الفترة الماضية حول رفض ياسمين عيسى زوجته الأولى أن تنال لقب "ضرة" بشكل قاطع.



