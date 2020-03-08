هاري وميغان يودعان مهامهما بمهرجان ماونتباتن الموسيقي بألبرت هول..ويرافقان الملكة للكنيسة الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 09:54 مساءً - التزاماً باتفاقهما مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية،يؤدي دوق ودوقة ساكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مهمامهما الملكية الأخيرة قبل تنحيهما الرسمي عنها في لندن وسط حفاوة دافئة غير عادية بهما ،ما جعلهما يبدوان أكثر سعادة وانطلاقاً عن مهمامهما السابقة التي أدياها في العامين الماضيين ببداية زواجهما في مايو-أيار 2018 وفي 2019.

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عاد هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، إلى بريطانيا؛ لحضور آخر الفعاليات التي يشاركان فيها بصفتهما عضوين بارزين في العائلة الملكية. وسوف ينفصل الزوجان رسمياً عن العائلة الملكية في الـ31 من مارس/آذار 2020 .

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي" ، تلقى هاري وميغان حفاوةً بالغة في مهرجان ماونتباتن للموسيقى المقام بقاعة ألبرت هول الملكية في لندن. وارتدى كلاهما ملابس متناسقة باللون الأحمر، فارتدى الأمير هاري سترة حمراء يرتديها ضباط مشاة البحرية الملكية، وارتدت ميغان فستاناً أنيقاً باللون نفسه. وكان الثنائي هاري وميغان ضيفي شرف على المهرجان، الذي يشهد حضور موسيقيين عالميين، ومُلحنين، وقادة أوركسترا Massed Bands التابعة لمشاة البحرية الملكية البريطانية.



ميغان تتمنى العودة للتمثيل بدور إمرأة خارقة



وبهذه المشاركة يودع هاري وميغان مهمامهما الملكية رسمياً ليعيشا حياتهما الخاصة،ويسعيان بحرية نحو استقلالهما المالي،ولا يستبعد الخبراء عودة ميغان ماركل للتمثيل في السينما،وقيل إنها تتمنى أداء دور امرأة خارقة في أفلام "مارفل" إلى جانب نجوم آخرين،والسبب اعتقاد بعض الخبراء أن ميغان ماركل رغم شهرتها وشعبيتها لا تستطيع حمل عاتق بطولة فردية كاملة على عاتقها،وعودتها الأولى للتمثيل يجب أن تكون إلى جانب نجوم كبار.

وهي قد طلبت فعلاً من مدير أعمالها أن يبحث لها عن فيلم حول أبطال خارقبن.

ظهر الزوجان في أول فعالية مشتركة ببريطانيا، الخميس 5 مارس/آذار، منذ إعلانهما، في يناير/كانون الثاني، أنهما سوف سوف يتخليان عن أدوارهما في العائلة الملكية .

وظهرت ميغان ماركل، الجمعة 6 مارس/آذار 2020، في مدرسة ابتدائية شرق لندن؛ من أجل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة،واستقبلها الطلاب بحفاوة بالغة بالصراخ والهتاف .

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مازالا محبوبين من الملكة



وقد قامت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بدعوة حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى مرافقتها إلى الكنيسة الملكية في وندسور لحضور قداس الأحد ،في إشارة ودلالة ذكية منها إلى إنهما مازالا محبوبين وعضوين رئيسيين في عائلتها المالكة البريطانية،وأنهم جميعاً يحبون بعضهم بعضاً رغم إصرار هاري وميغان على التنحي عن دوريهما الفاعلين فيها ،حسب ما نقلت العديد من الصحف البريطانية.

وصرح أحد المصادر ،بأنّ دعوة الملكة للثنائي هاري وميغان ليرافقاها للكنيسة الملكية لفتة دافئة وجميلة تعبر عن حبها ودعمها لهما،وتؤكد بها أنّ هاري وميغان لايزالان من عائلتها ،وأنهم كلهم يحبون بعضهم البعض.

ويعتزم الأمير هاري وميغان تقسيم وقتهما مستقبلاً بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية بحرية كما يشاءان بعد تحررهما من واجباتهما الملكية حسب اتفاقهما مع ملكة بريطانيا على أن تتم مراجعة ترتيبات تنحيهما مرة أخرى بعد إثني عشر شهراً في عام 2021 القادم.