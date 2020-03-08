نيولوك.. نجمات الدراما في رمضان

تخوض نجمات التمثيل الماراثون الرمضانى 2020 بشخصيات جديدة عليهن تماماً، حيث اختارت كل واحدة منهما أن تمتهن مهنة جديدة، بعيدة عن الموضوعات الاعتيادية، ما بين طباخة فى محل كبده وعاملة فى سوق ملابس ونصابة وسيدة أعمال تدور أحداث مسلسلات رمضان فى إطار اجتماعى.

النجمة يسرا تظهر بشكل جديد عليها فى مسلسل «دهب عيره» وتجسد شخصية «عهد» التى تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها فى العمل، وتهمل ابنها «هشام» الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى، حتى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمناً، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى مشوق.

ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وبيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، وخالد سرحان، وهنادى مهنى، إخراج سامح عبدالعزيز.

أما ياسمين عبدالعزيز تجسد فى مسلسل «ونحب تانى ليه» دور مهندسة ديكور وتملك جاليرى، ومتزوجة من الفنان شريف منير، ولديها طفل، وتحدث العديد من المشاكل بينهما تجبرهم على الطلاق، وتتعرف على الفنان كريم فهمى، فى إحدى الحفلات ويقوم بزيارتها فى الجاليرى على أنه زبون يريد شراء بعض اللوحات وتنشأ بينهما علاقة غرامية، المسلسل من إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته ليلى عز العرب، وسمر مرسى، وكريم فهمى، وشريف منير، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وإيمان السيد.

وتجسد غادة عبدالرازق فى مسلسل «سلطانة المعز» شخصية فتاة تدعى «سلطانة» ورثت عن والدها محلات «كبدة» وتعيش فى منطقة المعز، وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وتدور أحداثه فى إطار شعبى، يشارك فى بطولته شريف منير، وعمرو عبدالجليل، ومحمود البزاوى، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

أما ياسمين صبرى فى «فرصة ثانية»، تجسد شخصية مهندسة كبيرة وتدعى «ملك»، من طبقة ارستقراطية وتعمل فى إحدى الشركات الكبرى، وترفض الزواج بسبب طموحاتها التى تحلم بها والكارير الذى تحققه فى مجال عملها رغم خطبتها أكثر من مرة حتى تقع فى حب الفنان أحمد مجدى وتتوالى الأحداث، العمل من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

وتشارك دينا الشربينى بمسلسل «لعبة النسيان» وتجسد شخصية امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماماً عندما تفقد ذاكرتها، وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالية.

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العمل من تأليف تامر حبيب، بطولة دينا الشربينى، أحمد السعدنى، إنجى المقدم، ورجاء الجداوى، هنا شيحة، على قاسم، فضلاً عن وجود الإستايلست والمؤلف تامر حبيب، ومساعدى الإخراج.

الفنانتين نادية الجندى ونبيلة عبيد

يلتقيان بمسلسل «نساء من ذهب» وتدور قصته فى إطار كوميدى، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكى من إنتاج ديزنى، حول أربع نساء عازبات وهن 3 أرامل ومطلقة، يعشيون فى منزل واحد، وتظهر النجمة سميحة أيوب أم لهالة فاخر ضمن الأحداث، ويشارك من ضيوف الشرف الذين يظهرون فى كل حلقة من المسلسل، بيومى فؤاد ومصطفى أبوسريع، صبرى فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، والمطرب أحمد فهمى، روجينا، وغيرهم من النجوم.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى تقدم فى مسلسل «أسود فاتح» شخصية سيدة أعمال لديها شركة خاصة بالأزياء والموضة تعانى خيانة زوجها مع صديقتها المقربة، الأمر الذى يصدمها ويدفعها لمواجهات مواقف وأزمات تدخلها السجن، لكنها تخرج منه بدعم المحامى (صبرى فواز) وتبدأ رحلتها للانتقام من صديقتها وزوجها الخائنين وتجسد روجينا شخصية إعلامية شهيرة بإحدى القنوات الفضائية.

المسلسل تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته أحمد فهمى ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

تعود النجمة منى زكى بمسلسل «تقاطع طرق» وتجسد خلاله دور زوجة مغلوبة على أمرها وضعيفة لمحمد ممدوح وتحدث بينهما العديد من الخلافات التى تنهى هذه الزيجة نهاية تامة، ويشارك فى بطولته محمد فراج وسيد رجب، من تأليف وإخراج تامر محسن.

أما نيللى كريم، فتغير جلدها بمسلسل «النصابين» وتجسد خلاله دور نصابة تقوم بالنصب على الناس، كما أنها تقوم بالسرقة ويساعدها فى النصب والسرقة الفنان أسر ياسين.

مسلسل «النصابين» هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، ويشاركها البطولة أسر ياسين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى شعبى.