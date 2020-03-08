صور.. محمد منير يتألق في حفل سر الكينج

تألق النجم الكبير محمد منير في حفل سر الكينج، والذي أقيم في محافظة أسوان، وشهد الحفل عدد غفير من الجمهور ومحبين منير. وقدم منير من خلاله باقة لامعة من أجمل أغانيه الجديدة، والتراثية، ومنها: الحياة للحياة، سحر المغني، هون يا ليل، عالم واحد، شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل، والتي تفاعل Advertisements معها الجمهور بشكل كبير. معها الجمهور بشكل كبير. يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا أغنية بعنوان مهموم، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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