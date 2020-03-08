عامر زيان في يوم المرأة العالمي: "الأم الأخت الزوجة الصديقة والحبيبة"

ميرنا وليد - بيروت - غرد عدد كبير من الفنانين اللبنانيين وغير اللبنانيين اليوم عن المرأة باليوم العالمي الخاص بها ومنهم الفنان ​عامر زيان​ الذي قال: "باليوم العالمي للمرأة تحية الى كل امرأة بالعالم العربي : الأم الأخت الزوجة الصديقة والحبيبة هي ليست فقط نصف المجتمع، بل هي التي تبني المجتمع بأكمله".

وكان قد عبّر عامر زيان عن حزنه لما يحلّ بلبنان من كوارث وابرزها الكورونا والجراد اللذان وصلا الى لبنان مؤخرا.

وكتب عامر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شو عم يصير بهالدني كورونا الجراد كل يوم خبر ابشع من التاني، يا رب عينك على لبنان".

الجدير ذكره ان عامر زيان كان احيا مؤخرا حفلة عيد الحب في لبنان قدم فيها باقة من اجمل اغنياته ومنها "رح غني الليلة ، السنة سنتي ، ابن معلم، مستهونا"، وسط تفاعل كبير من محبيه.