خاص الفن – هبة نور: المرأة ليست نصف المجتمع

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية هبة نور أن كل أيام العام هي أيام عيد بالنسبة للمرأة، ولذلك لا يمكن حصرها بيوم واحد هو الثامن من آذار/مارس من كل عام.
وقالت إن المرأة ليست نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، وهي مربية الأجيال ولها الدور الأكبر في بناء المجتمع وتقدمه، وشاركت في بناء الحضارات منذ القدم.
وشددت على أن عبقرية المرأة تكمن في قلبها، وقلبها هو نقطة ضعفها.
يشار إلى أن هبة نور تصور مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" بشخصية "زمردة".
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