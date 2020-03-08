ميرنا وليد - بيروت - وصلت الممثلة السورية شكران مرتجى الى بيروت من اجل تغيير اللوك الخاص بها وهو من أجل مسلسل شارع شيكاغو.

وبعد إنضمام كل من الممثلة أمل عرفة والممثلة سلاف فواخرجي إلى بطولة مسلسل "شارع شيكاغو" انضمت شكران مرتجى بالمشروع الدرامي الذي سيعرض في شهر رمضان 2020. كذلك كان قد أعلن سابقاً عن إنضمام كل من النجوم عباس النوري​ و​هدى شعراوي​ ومالك محمد وحسام الشاه. وسيكشف عن تفاصيل المسلسل قريباً وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

المسلسل يروي قصة فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي من المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص- شكران مرتجى في بيروت من أجل شارع شيكاغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.