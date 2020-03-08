هل سيكون ألبوم إليسا الأخير في مسيرتها فعلياً؟ وهذه تفاصيله

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الفنانة ​إليسا​ أن تكشف تفاصيل ألبومها المنتظر الجديد عبر الاجابة على أسئلة الجمهور الخاصة به.

واكدت اليسا انه سيكون هنالك طرح لعدة اغنيات من الالبوم قبل طرحه بشكل كامل ونهائي وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتسويق له. كما اشارت الى ان هنالك 5 اغانِ لبنانية في الالبوم والباقي سيكون مصري ، ومن بعض التفاصيل التي تحدثت عنها أن اغنية عظيمة تتحدث عن قصة كل امرأة. وان هنالك اغنيتين مع أمير طعيمة وأغنية مع علي المولى وأغنية مع زياد برجي .

ومن اهم الاسئلة التي اجابت عنها اليسا : هل سيكون الالبوم الاخير فعليا في مسيرتك؟ لتجيب سيكون الاخير مع روتانا لكني سأنتج لنفسي بعده. ولكن روتانا تبقى عائلتي.

أما عن غناء تيتر مسلسل قالت انه على الارجح ان تغني احدى التيترات.

وعن احياء حفلا في اعياد بيروت هذا العام فقالت ممازحة "بحسب الكورونا"