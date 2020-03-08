ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل ​سيد رجب​ عن راحته الكبيرة في العمل مع الممثلة ​منى زكي​ في مسلسل "تقاطع طرق" للمخرج تامر محسن والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، مضيفاً انه صور عدد من مشاهده خلال الأسبوعين الماضيين قبل سفره إلى الأقصر لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الافريقية الذي انطلق يوم الجمعة الماضي.

وأوضح رجب لموقع "الفن" أن "تقاطع طرق" مسلسل مختلف تماماً عن الاعمال السائدة في السوق الدرامي متوقعاً أن يكون انفجار فور عرضه على حسب وصفه، مشيراً الى أنه أحب كثيراً العمل مع زكى وأيضاً المخرج تامر محسن وكذلك الفنانين المشاركين في البطولة مشدداً على أنه يترقب عرضه بشدة في شهر رمضان المقبل.

وفي سياق آخر يشارك سيد رجب في بطولة فيلم "كيرا والجن" المأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد الذي كتب بدوره السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وأحمد مالك وهدى المفتي وضيفة الشرف روبي وتم الانتهاء من تصوير أسبوع في احداث العمل قبل توقفه بسبب مسلسلات رمضان.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- سيد رجب: منى زكي مريحة في العمل و"تقاطع طرق" سيكون مختلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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