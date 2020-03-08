كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تيمون وبومبا".. كوميديا منتظرة في رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان أكرم حسني:"نكثف ساعات التصوير لأكثر من 12ساعة يوميًا، فالعمل كوميدي اجتماعي يدور في إطار تشويقي"، بهذه العبارات وضح أكرم عن مدى سرعة العمل للحاق بالسباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "تيمون وبومبا"، الذي يشاركه في بطولته الفنان أحمد فهمي.



وتدور أحداث المسلسل في حلقات متصلة منفصلة، التي تناسب الأعمال الكوميدية، الذي انطلق تصويره في إحدى فيلات مدينة أكتوبر، وتجمع المشاهد الأولى بين أكرم حسني وأحمد فهمي وويزو، التي حصلت على دور رئيسي في الحلقات.



ويظهر العديد من النجوم في حلقات المسلسل كضيوف شرف، ويتم اختياراهم على أساس المواقف والأدوار الكوميدية التي تناسبهم، "تيمون وبومبا" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي.



ويشار أن أكرم حسني وأحمد فتحي كونا ثنائي ناجح على الشاشة وقدما أكثر من عمل سينمائي وتليفزيوني في إطار كوميدي، ولاقى استحسان الجمهور، وحققا نجاحًا عظيمًا.