تراند اليوم : علي غزلان يكشف عن إرتباطه الرسمي بمنة عرفة -شاهد

كشف اليوتيوبر على غزلان عن طبيعة العلاقة التى تربطه بالفنانة منة عرفة ، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة هم أصدقاء، وهو الأمر الذى اعتبره البعض مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أنه كان صرح من قبل عن وجود ارتباط رسمى خلال فترة قصيرة.

وجاء رد على غزلان غامضا للغاية، وذلك اثناء لقائه فى برنامج تليفزيونى قائلا : علاقتى بالفنانة منة عرفة فى الوقت الحالى تعتمد على العمل، ولكن يمكن أن تتطور فى الفترة المقبلة ويصبح هناك إعلان رسمى عن الارتباط، ولكن حتى هذه اللحظة هى صديقة مقربة.

وأضاف على غزلان قائلا : تربطه ايضا علاقة عمل بعدد من النجوم منهم حمادة هلال والمقرر أن يتم إعلان كافة التفاصيل فى الفترة المقبلة.

يذكر أن ظهور منة عرفة وعلى غزلان معا فى اكثر من حدث أثار عديد من التساؤلات حول مدى علاقتهما وكان على غزلان قد أعلن فى تصريح له ان هناك ارتباط رسمى يتم الاعلان عنه فى الفترة المقبلة ولكن منة عرفة التزمت الصمت فى هذا الأمر ولم تتحدث عن علاقتهما.