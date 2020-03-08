تراند اليوم : رضوي الشربيني بتوجه رسالة للست الي ب 100 راجل .. شوفي قالت إيه

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى سيدات مصر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت رضوى الشربيني صورة لها معلقة: “عيد المرأة العالمي ..تحية لكى … لكل امرأه وقفت امام قسوة هذه الحياة استحملت و قاومت و حاولت و لم تيأس … تحيه لكى يا من كنتى فارسة أحلامك … تحية و تقدير إلى “تاء التأنيث” التى تصنع المستحيل وستظل دائما بكل ما لديها من قوة و حب و عطاء كل عام و انتن امهات و اخوات و بنات و صديقات رائعات صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء يوم_المرأة_العالمي”.

ويحتفل العالم في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال تتويج لإنجازتها ومساهمتها في المجتمع.