رنا سماحة تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بسلطنة عمان

تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء حفل غنائي ضخمً في سلطنة عمان، يوم الجمعة 20 مارس من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.

من المقرر أن تقدم "رنا" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

جدير بالذكر أن المطربة رنا سماحة انتهت أخيرًا من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، الذي تم تصويره في بلدان عدة.

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