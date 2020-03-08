رضوى الشربيني توجه رسالة للمرأة في يومها العالمي

وجهت المذيعة رضوى الشربيني رسالة للمرأة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس الجاري.

ونشرت "الشربيني" صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" عيد المرأه العالمي، تحيه لكِ لكل إمرأة وقفت أمام قسوة هذه الحياة استحملت وقاومت وحاولت ولم تيأس، تحيه لكِ يا من كنتى فارسة أحلامك، تحيه و تقدير إلى تاء التأنيث، التي دائما تصنع المستحيل وستظل بكل ما لديها من قوة وحب وعطاء، كل عام و أنتن أمهات وأخوات وبنات وصديقات رائعات، صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء".

رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ "CBC ‎سفرة‎.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـرضوى الشربينى

تعرفوا على المذيعة رضوى الشربيني "عدوة الرجل"