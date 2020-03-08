ماجد المهندس يطرح أحدث كليباته بعنوان "شهد الحروف"

طرح المطرب ماجد المهندس أحدث كليباته الغنائية بعنوان " شهد الحروف"، وهي الأغنية الذى يتعاون فيها ماجد مع الشاعر كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، ومن إخراج سعيد الماروق.

ويشمل الألبوم 10 اغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف.

وأكد ماجد المهندس، عن امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم 4 اغنيات من ألحانه ، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة .

وطرح المطرب ماجد المهندس أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "كل السماء"، عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

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يذكر أن ماجد المهندس طرح آخر أغنية "هذى جدة"، على يوتيوب، وهى بمثابة هدية منه إلى عروس البحر الأحمر، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقى زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، إضافة إلى أغنية " أوقعلك عقد"، وهى من كلمات محمد الواصف، ألحان على جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد.

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