رامي جمال وزوجته يحتفلان بالألبوم الجديد مع ريم البارودى وإيمان العاصى

وثقت الفنانة ريم البارودى، لحظات احتفال المطرب رامى جمال، بألبومه الجديد "أنا لوحدى"، مع زوجته، وعدد كبير من أصدقائه مثل الفنانة أيمى سالم، والفنانة أيمان العاصى، داخل أحد المطاعم على نهر النيل.

ونشرت البارودى، عددا كبيرا من مقاطع الفيديو اثناء احتفال رامى جمال بالألبوم، عبر الاستورى الشخصى لها بانستجرام، وظهر فيها وهو يقوم بالتوقيع الشخصى على الألبومات لأصدقائه، ومن ثم احتفالا ورقصا على ألحان أغنية "سقف سقف".

وطرح رامى جمال ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بالتزامن مع عيد الحب وذلك بعد طرح أغنيتين قبل الألبوم وهما كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

والأغنية الثانية كانت "بيهم كلهم" والتى حققت نسبة مشاهدة حتى الآن أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدى، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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يشار إلى أن المطرب رامى جمال خضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شريف مختار، وظهر بها مع زوجته ناريمان وارتديا ملابس كجوال باللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه متغزلين فى إطلالته مع زوجته، ومن التعليقات:" بحبكم أوى أوى، ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ".

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