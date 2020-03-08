هشام نصار يستعد لطرح فيديو كليب "بالله عليك" قريباً

يستعد المطرب الشاب هشام نصار نجم آرب أيدول لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "بالله عليك" علي موقع "اليوتيوب" و السوشيال ميديا وجميع المنصات الإلكترونية .

"بالله عليك" من كلمات هالة علي وألحان ميدو ممدوح وتوزيع سمير صفوت وأحمد صفوت ، ميكس و ماستر خالد حجي ، إخراج أمير الحسيني .

يذكر أن هشام نصار طرح عدة أغاني من قبل وهى "كلمة رومانسية" من كلمات نور الدين محمد و ألحان هشام نصار وتوزيع و ميكس شريف مجدي، و"ليك وحشة" من كلمات خالد ذكي وألحان إبراهيم مصطفي وتوزيع يحيي نور ، ميكس و ماستر ماهر صلاح.

كان هشام ضيف برنامج "نهار سعيد" علي قناة النيل لايف وقنوات الراديو أيضآ ، وقام هشام بغناء "ظروف معنداني" للمطرب وائل جسار وأشاد المطرب وائل جسار بصوت هشام وتمنى له النجاح و التوفيق.

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