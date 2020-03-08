أول تعليق من محمد منير عن دعمه لحسن شاكوش

في أول تعليق للفنان محمد منير على ما قاله مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن دعمه وتشجيعه له، قال "الكينج" خلال الحفل الذي أحياه الجمعه الماضي بأسوان: "إحنا عايزين نجيب فن يوصل الثقافة للغرب، هينفع نجيب مطرقة ومين ومش عارف إيه".

منير حرص على الإشارة إلى "شاكوش" في أول رد منه على ما قاله مغني المهرجانات خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، إذ صرح إن نجوم كبار تواصلوا معه ودعموه، وكان أبرزهم الكينج محمد منير، مشيرًا إلى أن الأخير قال له: "أبناء إخواتي بيناموا يحلموا بيك، وأنت الوحيد اللي تصلح تعمل أغاني لمصر، لأن الشعب حبك، ولك جمهور كبير".

وأحيا الفنان محمد منير يوم الجمعة الماضي، الحفل الذي أقيم تحت عنوان "سر الكينج" في أسوان، وشارك معه بالغناء المغني العالمي المصري الأصل طارق طويل.

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