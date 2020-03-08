عمرو عبد الجليل ينضم لأسرة فيلم الحارث

تعاقد الفنان عمرو عبد الجليل على فيلم "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب ونجوم آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، وذلك بحسب ما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج.

الفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة، وإنتاج شركة سكوب للإنتاج الفنى والسينمائي ويحمل الفيلم طابع الإثارة والتشويق.

كما يستعين صناع الفيلم ي بخبرات من هوليود، وقد بدأ تصويره منذ عدة أسابيع وجار تصويره حتى الآن.

وأكد نصار على الجانب الآخر أن الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة سيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعا.

تعاقد الفنان عمرو عبد الجليل على فيلم "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب ونجوم آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، وذلك بحسب ما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج.

الفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة، وإنتاج شركة سكوب للإنتاج الفنى والسينمائي ويحمل الفيلم طابع الإثارة والتشويق.

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كما يستعين صناع الفيلم ي بخبرات من هوليود، وقد بدأ تصويره منذ عدة أسابيع وجار تصويره حتى الآن.

وأكد نصار على الجانب الآخر أن الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة سيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعا.

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