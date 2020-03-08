زينة سعيدة بتعاونها مع تامر حسني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







""الخليج 365"" من بيروت: وصفت الفنانة زينة فيلم "الفلوس" بـالـ"مختلف جدًا بأجواء الإثارة والتشويق الكوميدية, مشيدةً بأداء المخرج سعيد الماروق الذي حققت أمنيتها بالعمل معه بهذا الفيلم. وذلك في حديثها بالعرض الخاص للفيلم، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وبحضور عدد كبير من الفنانين بينهم لبلبة وإلهام شاهين ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديرة المهرجان الفنانة عزة الحسيني. حيث قالت: "استفدت من وقوفي بجانب تامر حسني بفيلم الفلوس ولدينا أعمال قوية معاً. كما استفدت منه ومن جماهريته، وأتمنى تكرار العمل معه. وسعدت بلقاء الفنان خالد الصاوي، بالإضافة إلى عائشة بن أحمد الجميلة والمجتهدة جداً، وشركة الإنتاج التي لم تبخل علينا بشيء. ولقد حقق الفيلم إيرادات كبيرة جداً".

هذا وشاركت عبر صفحاتها على مواقع التواصل صورا لها من حفل التكريم حيث استلمت جائزتها.

