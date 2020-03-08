شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تتزوج من الفنان الفلسطينى كامل الباشا فى "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزوج الفنانة الهام شاهين في فيلم "حظر تجول" من الفنان الفلسطيني كامل الباشا وتجسد الفنانة أمينة خليل دور ابنتهما التي تتعرض لمشكلة كبيرة تتسبب في دخول الهام السجن حيث انتهت من تصوير عدد كبير من مشاهدها.

فيلم "حظر تجول" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، ومن بطولة الهام شاهين وامينة خليل وكامل الباشا واحمد مجدى وإسراء صبرى ومن تأليف وإخراج امير رمسيس .

وكان آخر أفلام إلهام شاهين، "يوم للستات" التى شارك فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.

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وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي، مؤخراً عن اختيار الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة، المقرر، وذلك نظرا لمكانتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية كممثلة ومنتجة لعبت أدوار البطولة فى أكثر من 90 فيلما سينمائيا، و 76مسلسلا تليفزيوني، 19 مسرحية.

ويشار إلى أن الدورة الرابعة للمهرجان سوف تكرم النجم الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان، وينظم المهرجان مؤسسة نون للثقافة والفنون التى أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبى، والمخرج الكبير داود عبد السيد، والناقدة الدكتورة ماجدة واصف، والناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والكاتب الصحفى جمال زايدة، والناقدة ماجدة موريس.