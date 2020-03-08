شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير "كادر احترافى" لويل سميث.. فيديو جديد على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم العالمى ويل سميث من أوائل النجوم العالميين استخدامًا لتطبيق "تيك توك"، حيث يقوم بنشر العديد من الفيديوهات الاحترافية، القائمة على الخدع البصرية، ومعه فريق قوى من محترفى "التيك توك".



أثناء التصوير



الصورة النهائية

الفيديو الأخير الذى نشره ويل سميث عبر حسابه على "تيك توك"، كان أثناء جلسة تصوير محترفة، حيث نشر كواليس تصوير كادر، يمسك فيه ببعض الرموز الموسيقية، حيث ظهرت فتاة وهى تقوم بإلقاء الرموز من أعلى، لتظهر بشكل واضح في الصورة النهائية.

@willsmith Dropping beats in @moncler with @jordi.koalitic & @lizzza!♬ original sound - willsmith Advertisements

ويصور حاليًا ويل سميث فيلم King Richard من إنتاج شركة Warner Bros، الفيلم الذي يحكي قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونات التنس فينوس وسيرينا ويليامز التي ستلعبها سانيا سيدني (Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

كما يجسد الفنان العالمى ويل سميث ،شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التن سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد - King Richard.

وقال "سميث" فى تصرحات صحفية، أنه شغوف بشكل كبير لتجسد تلك الشخصية الأسطورية بحد وصفه.

ولم يتم تعيين مخرج للفيلم حتى الآن، وإنما تم اختيار المؤلف زاك بايلن لكتابة السيناريو، الذى يحتوى قصة ريتشارد الذى بدأ من الصفر من مدينة كومبتون التابعة لولاية كاليفورنيا، بتدريب نفسه على التنس، ثم تجهيز بناته للسير على خطاه.