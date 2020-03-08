شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد يهاجم The Voice Kids: "بيلعبوا فى النتائج وبيخدعوا الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، هجومًا على برنامج "ذا فويس كيدز"، والقناة، متهما إياهما بالتلاعب في نتائج البرنامج والفائزين، وخداع الجمهور والمشاهدين، لأغراض معينة.

وكتب الشاعر بهاء الدين محمد عبر حسابه على "فيس بوك": "نتيجة برنامج ذا فويس كيدز فاشلة وواضح فيها اللعب المقصود في النتيجة ولكن خداع الناس وفرض النتيجة على الناس "ضد البرنامج" .. وضد الفن وضد العدل.. ومش ح اتفرج عليه تانى لأن الفنان اللى جواية لا يقبل الظلم وعيب اللى حصل.. عيب إنتى قناة مهمة والناس بتحترمك"

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بهاء الدين محمد على فيس بوك

وكان لقب البرنامج قد حصل عليه السوري محمد إسلام رميح، بعد منافسة مع متسابقين وهما، ياسمين أسامة من فريق حماقي، ومحمد إبرهيم من فريق عاصي الحلاني، ليتوج في النهاية محمد إسلام رميح للفوز باللقب.

وكانت نانسى عجرم- قد حرصت على نشر صورة جديدة ليه عبر حسابها الشخصي بانسجرام، من الحلقة النهائية من برنامج اكتشاف المواهب The Voice Kids 2020، والذى تشارك ضمن لجنه تحكيمه بصحبه حماقي وعاصى الحلاني، وظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون الأبيض مرصع ببعض المشغولات باللون الأزرق.