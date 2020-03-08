شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل مقبرة توت عنخ آمون.. جيمي جون لوي يقضى إجازته مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي جيمي جون لوي، على التقاط بعض الصور أثناء زيارته لمقبرة توت عنخ آمون في محافظة الأقصر، أثناء تواجده لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وظهر جون لوي في الصور التي نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، وهو يقضي رحلة سياحية مع أحد أصدقائه للمعالم السياحية التاريخية في محافظة الأقصر ليلتقط صور مع الفراعنة القدماء، والكثير من المعالم السياحية الشهيرة.

يذكر أن النجم جيمي جون لوي سيتم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويعرض له خلال فعاليات المهرجان فيلمين هو بطلهما، كما ستكرم النجمة ميمونة ندياي بالإضافة لكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة، وكان قد وصل منذ قليل النجوم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والنجم مصطفي شعبان أحد أعضاء لجنة التحكيم الذي يكرمه المهرجان في حفل ختامه، والنجم عمرو عبد الجليل أحد مكرمي الدورة التاسعة.

وعلى سياق آخر، افتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، يوم الجمعة الماضى، بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف والإعلامية منى سلمان اللتين رحبتا بالحضور باللغتين العربية والفرنسية.

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وشهد حفل الافتتاح حضور السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، والنجم العالمى جيمى جان لوى، والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والمخرجة والممثلة الأفريقية ميمونة نداى عضو لجنة التحكيم، والفنانون مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم وزينة وعمرو عبد الجليل وإلهام شاهين، والمخرج شريف مندور، والمخرج السنغالى موسى توريه، ورانيا يوسف وسلوى محمد على وعمرو القاضى ورانيا شاهين والمذيعة بوسى شلبى والمخرج خالد جلال، أسرة الفنان الراحل فريد شوقي، زوجته سهير ترك والفنانة رانيا فريد شوقى والمخرجة عبير فريد شوقى، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوى محمد على.

بدأ الحفل بتقديم أكثر من عرض فنى لفرقة رضا للفنون الشعبية، والتى يتم تكريمها فى الدورة التاسعة للمهرجان بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها وتسلم التكريم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان محمود حميدة فى كلمته تحدث عن قارة أفريقيا وعن شعوبها، حيث رحب بكل صناع السينما الأفارقة وتواجدهم فى مدينة الأقصر، والتى تحوى ثلث آثار العالم، ثم صعد السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان لإلقاء كلمته، التى أكد فيها عشقه للسينما، وسرد الإنجازات التى حققها المهرجان على مدار السنوات الماضية، ووصول المهرجان لمرحلة جيدة، وهو يقترب من عقده الأول واكتماله 10 سنوات، بدعم وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، كما وجه التحية لكل الداعمين ورعاة المهرجان والقائمين عليه.