- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يجمعهم عشق التريمبولين.. أبرزهم كيم وكلو كارديشيان ورودريجيز.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ عدد من أهم و أشهر نجوم العالم لقضاء وقت فراغهم بطريقة ممتعة و مميزة تخرجهم من اطار الضغوط اليومية التي تسيطر عليهم ، و كانت أبرز هذه الطرق هو اللعب علي "التريمبولين" حتي أن بعض هؤلاء النجوم يقتنون " تريمبولين " في منازلهم ، ومن أبرز النجوم العاشقين لهذه اللعبة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان ذات الـ ( 39 عام ) التي ظهرت بعدد من الصور وهي تستمتع بوقتها علي "التريمبولين" مع شقيقتيها كلو و كورتني كاردشيان .
كيم و كلو كاردشيان
كما يدخل القائمة لاعب البيسبول اليكس رودريجيز وخطيب النجمة العالمية جنيفر لوبيز ، الذى التقط عدد كبير من الصور علي التريمبولين الموجود بحديقة منزله.
اليكس رودريجيز
اما النجمة العالمية مارسا هانت فكانت من أكثر النجوم التي تحرص علي قضاء وقت فراغها في لعب "التريمبولين" و بعدد من الصور أثبتت أنها قادرة علي عمل عدد من الحركات الأكروباتيه و هو ما فاجأ محبيها و عشاقها .
مارثا هانت
وتضم قائمة النجوم العاشقين للعبة "التريمبولين" عدد هائل من النجوم و أبرزهم السوبر موديل السندرا أمبروسيو التي تعرف بأنها واحدة من أهمو أشهر عارضات الأزياء في العالم و تبحث الكثير من الفتيات عن سر احتفاظها الدائم برشاقتها ، كذلك و ليان ريمز و المغنية ديمي لوفاتو و بار رفايلي و كيلي جينر وبوبي دولافيني وإيمي روسوم، وغيرهم الكثيرين.
السندرا امبروسيو
ايمي روسوم
بار رافيلي
بوبي دولافيني
ديمي لوفاتو
كلو كاردشيان و كيلي جينر
كلو و كيم
كورتني ماردشيان
ليان ريمز
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم يجمعهم عشق التريمبولين.. أبرزهم كيم وكلو كارديشيان ورودريجيز.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.