شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يجمعهم عشق التريمبولين.. أبرزهم كيم وكلو كارديشيان ورودريجيز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ عدد من أهم و أشهر نجوم العالم لقضاء وقت فراغهم بطريقة ممتعة و مميزة تخرجهم من اطار الضغوط اليومية التي تسيطر عليهم ، و كانت أبرز هذه الطرق هو اللعب علي "التريمبولين" حتي أن بعض هؤلاء النجوم يقتنون " تريمبولين " في منازلهم ، ومن أبرز النجوم العاشقين لهذه اللعبة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان ذات الـ ( 39 عام ) التي ظهرت بعدد من الصور وهي تستمتع بوقتها علي "التريمبولين" مع شقيقتيها كلو و كورتني كاردشيان .



كيم و كلو كاردشيان كيم و كلو كاردشيان

كما يدخل القائمة لاعب البيسبول اليكس رودريجيز وخطيب النجمة العالمية جنيفر لوبيز ، الذى التقط عدد كبير من الصور علي التريمبولين الموجود بحديقة منزله.



اليكس رودريجيز اليكس رودريجيز

اما النجمة العالمية مارسا هانت فكانت من أكثر النجوم التي تحرص علي قضاء وقت فراغها في لعب "التريمبولين" و بعدد من الصور أثبتت أنها قادرة علي عمل عدد من الحركات الأكروباتيه و هو ما فاجأ محبيها و عشاقها .





مارثا هانت مارثا هانت

وتضم قائمة النجوم العاشقين للعبة "التريمبولين" عدد هائل من النجوم و أبرزهم السوبر موديل السندرا أمبروسيو التي تعرف بأنها واحدة من أهمو أشهر عارضات الأزياء في العالم و تبحث الكثير من الفتيات عن سر احتفاظها الدائم برشاقتها ، كذلك و ليان ريمز و المغنية ديمي لوفاتو و بار رفايلي و كيلي جينر وبوبي دولافيني وإيمي روسوم، وغيرهم الكثيرين.



السندرا امبروسيو



ايمي روسوم

Advertisements



بار رافيلي



بوبي دولافيني



ديمي لوفاتو



كلو كاردشيان و كيلي جينر



كلو و كيم



كورتني ماردشيان