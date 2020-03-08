شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تتحدى كورونا في معبد الأقصر بسيشن صور والسيلفى وسط الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذهبت النجمة زينة إلى معبد الأقصر التاريخى عقب تكريمها بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية متحدية فيروس كورونا والتقطت صورًا مع السياح المصريين والأجانب لتنشيط سياحة بلدها . زينة صورت سيشن وسط المعبد وقلدت خلاله حركات الفراعنة العظام والتف حولها عدد كبير من السياح الأجانب والعرب يلتقطون معها الصور السيلفي معبرين لها عن فرحتهم بتواجدها داخل المعبد. Advertisements زينة كرمها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في حفل افتتاحه وعُقد لها مؤتمر صحفي تحدثت خلاله عن تجربتها في السينما وبدايتها مرورًا بأهم المحطات في مشوارها السينمائي وأهم الأفلام التي قدمتها مع كبار المخرجين والنجوم مثل داوود عبد السيد وشريف عرفه ومحمد امين الذي قدمت معه أهم أفلامها "بنتين من مصر" وتنتظر فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر".

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