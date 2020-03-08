شكرا لقرائتكم خبر عن "الفرق لما تكون مع أهلك وصحابك".. فيديو جديد لمحمد أنور على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الكوميدى محمد أنور، نجم مسرح مصر متابعيه عبر تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، بمقطع طريف، حاول فيه أن يقارن بين تواجده بين أهله، وتواجده بين أصدقائه من خلال أغنيتين، أولهما "الحلوة" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وأخرى "شعبية".

وظهر محمد أنور في بداية الفيديو، ويبدو وكأنه ينتمى إلى عصر قديم، يرتدى نظارة مع شنب أبيض، ويستمع إلى أغنية "الحلوة"، بوقار شديد، وفى النصف الثانى من المقطع، يستمع إلى مهرجان شعبى، ويقوم بإضافة مؤثرات على وجه لتضفى على الفيديو كوميديا.

@mohamedanwar.official انت مع اهلك vs انت مع اصحابك ##محمد_انور ##mohamedanwar♬ original sound - mariamelnemrr Advertisements

ويحظى محمد أنور بحوالي 125 ألف متابع عبر تيك توك، وأكثر من 253 ألف إعجاب، ويمتلك أكثر من 10 فيديوهات عبر الحساب.

وكان أنور قد نشر قبل أيام عبر صفحته على موقع فيس بوك، فيديو خلال تواجده برفقة عدد من الفنانين، من ضمنهم الفنان هانى شاكر، حيث غنى مقطعا من مهرجان قلبك بحر مالح، لفريق الصواريخ الذى شمله قرار الإيقاف من الغناء، وعلق أنور قائلاً: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية قررت إنشاء "شعبة للأداء الشعبى"، وليس ما يسمى بالمهرجانات، يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة، مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى، مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.