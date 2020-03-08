شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يشارك 9 فتيات فيديو على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمى مجموعة من الفتيات فيديو جديد عبر حسابه على "تيك توك"، على أغانى مهرجان "أنت هلس"، والذى انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى".

أحمد حلمى ظهر مع مجموعة من الفتيات، حيث وقفت مجموعة معه، ولكن في الصف الآخر، يقف 3 فتيات، فتقوم إحداهن بتمثيل حركة وكأنها تضربه، فيقع أحمد حلمى والفتيات الواقفين معه فى نفس الصف.

@ahmedhelmyofficial ♬ original sound - ahmedhelmyofficial

حلمى بدأ مؤخرا نشر فيديوهات عبر حسابه على "تيك توك"، الأمر الذى لاقى انتشارًا واسعًا بين جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، كذلك ينشر بعض المقاطع من أفلامه.

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بدأ النجم أحمد حلمى الاستعدادات والتحضيرات لفيلمه الجديد، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلن مؤخراً خلال مقابلته في أحد البرامج العربية، واكتفى بإعلانه عن تقديمه لفيلم جديد ، بدون الإفصاح عن اسم ومؤلف ومخرج الفيلم حتى الآن، كما أعلن عن دراسته لأكثر من سيناريو لتقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث ينوى تقديم عملا سينمائياً كل موسم.

وفى السياق نفسه، يدرس حلمى الاستعانه بمخرج ذو طابع كوميدى لفيلمه الجديد، وذلك من أجل زيادة منطقة الضحك في الأحداث، خاصة أنه اعترف في أكثر من لقاء أن فيلمه الأخير "خيال مآته" لم يكن "للضحك" بمقدار كافى، ولذلك تعرض للانتقاد نوعاً ما، خاصة أن المعروف عن حلمى تقديمه أفلام تتسم بجرعة ضحك كبيرة، وهو الأمر الذى يسعى إليه حلمى لتصحيح مساره السينمائى من جديد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه في حين أن هناك فيلمين تخطوا 100 مليون جنيه في نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".