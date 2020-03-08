شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: بدأت الهسهسة ولعنة الوسوسة اقفلوا الجامع والجامعة والمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان القدير صلاح عبد الله رسالة لمتابعيه عبر حسابه على "تويتر"، فيما يتعلق بانتشار القلق والذعر بين المصريين من فيروس كورونا، والذى يجتاح العالم حاليًا، حيث تم اكتشاف عدد من الحالات فى مصر، وتحديدًا بالأقصر، بسبب وجود أشخاص حاملين للفيروس على متن باخرة سياحية، الأمر الذى ترتب عليه الكشف على عدد كبير من ركاب هذه الباخرة.

شائعات عديدة خرجت بعد اكتشاف حالات إيجابية في مصر، بأن الدراسة سيتم تعليقها، وكذلك بعض المؤسسات والشركات، فعلق صلاح عبد الله على تويتر قائلاً: "تخاريف كورونية بالفصحامية.. وبدأت الهسهسة.. ولعنة الوسوسة.. اقفلوا الجامع والجامعة والمدرسة.. وماتسيبوش منازلكم.. وماتروحوش أعمالكم.. وماتشغلوش بالكم.. غير بالهلوسة.. ياهري هرى شعبًا.. بالوبا ليس لِعبًا.. وكإن الموتة رُعبًا لذيذة كويسة".



صلاح عبد الله على تويتر

الفنان الكبير صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعد عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، وصور عبد الله عدة مشاهد أمام كرارة، إذ يجسد شخصية محورية مع بطل العمل خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

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وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.